Las esposas de López y Ledezma, introdujeron la denuncia acompañadas por los abogados Omar Estacio y Juan Carlos Gutiérrez, quien aseguró que "los aeropuertos internacionales están sometidos a regulaciones que estipulan las áreas de seguridad, con régimen de prohibición de acceso de terceras personas que no sean viajeros. Esas áreas de seguridad tienen restricciones de índole internacional y estas actividades de acoso, agresión y actos de violencia que se denuncian en este caso, no pueden realizarse en dicho lugar si no tienen la complicidad de las altas autoridades. Aquí no solo hubo agresión en contra de las denunciantes sino también se registraron personas heridas por estos actos".