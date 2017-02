Pese a tantos atropellos, advirtió que el régimen "está totalmente debilitado", consciente de que "tiene los días contados". La oposición, en tanto, "se encuentra unida, a pesar de muchas diferencias" porque busca lo mismo: la salida de la dictadura. Pero para ello, también es importante la "solidaridad internacional". Si bien hubo varios ex presidentes como los colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entre otros, que repudiaron de lleno al gobierno bolivariano, Antonietta reconoció que todavía el pueblo venezolano necesita "mucha más solidaridad". "No pedimos clemencia, ni lastima. Pedimos solidaridad". En esa línea, y ante las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump sobre el vicepresidente Tareck El Aissami, acusado de narcotráfico y vínculos terroristas, aseguró que el llamado a esta nueva gestión en Estados Unidos no cambia en nada a lo que fue con el ex presidente Barack Obama. "Lo que pedimos es solidaridad internacional (…) de la misma forma que se la pedimos a Obama se la pedimos ahora a Trump (…) porque a nuestro país lo están destruyendo".