En esta primera década, se han vendido más de 1000 millones de iPhones, con ingresos que superan los 800.000 millones de dólares. Hasta el momento han salido más de 15 referencias del teléfono: 3G, 3Gs, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7 y 7 Plus.