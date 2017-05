Las directivas también explican por qué permiten mostrar a una persona causándose daño físico. Según explican las autoridades, "no queremos censurar o castigar a personas que sufren o que están intentando suicidarse". El contenido sería removido "una vez que ya no hay oportunidad de ayudar a la persona", aunque el diario añade que el post podría mantenerse si tiene algún interés noticioso en particular.