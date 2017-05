"CryptoDefense fue un ransomware que en 2014 infectó a miles de personas y en efecto tenía el mismo comportamiento de WannaCry: cifrar archivos de sus víctimas y exigir un pago para recuperarlos. Este ransomware entró a mi PC y me cifró todos los archivos (fotos, videos, música, etc). Me tomé esto como un desafío y una misión personal, por lo que analicé el programa y descubrí un error crucial, un descuido importante: el programa dejaba las claves RSA (para cifrar y descifrar datos) en el disco de las víctimas", recordó Vildoza.