-Va a pasar mucho tiempo para que cambie eso. También tiene que ver con cómo vivas tu maternidad. Es importante que hagas parte de tu decisión a tu familia, a tus hijos, para que entiendan por qué lo haces. Mis hijas vieron que no viví mi trabajo con culpa, que lo viví con responsabilidad y conciencia. No puedes vivirlo con culpa porque si los sientes así, el niño crece como víctima. Mi mama es psicoterapeuta y me lo dijo desde un comienzo: "Transmite el propósito, por qué quieres hacer lo que estás haciendo". A veces trabajas por necesidad o por una gratificación profesional pero tus hijos tienen que saber por qué lo haces. Y tus prioridades deben estar claras, debes saber dónde eres absolutamente indispensable. Tú no puedes faltar a la entrega de premios de tus hijos. Puedes faltar a una audiencia, alguien puede ir en tu lugar, pero ¿qué le dices a tu hijo si no llegaste a la entrega de premios? La empresa necesita profesionales completos, plenos. Si yo me quedo en una junta sabiendo que no estoy en la entrega de premios del colegio y me siento mal por eso, la empresa no tiene una persona plena. ¿Cómo me voy a sentar delante de un cliente?, ¿cómo voy a defender una postura, una persona que se siente culpable? Queremos profesionales plenos, orgullosos de lo que están haciendo.