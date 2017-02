Desde su fundación Twitter nunca tuvo un propósito. En una entrevista de cuando muy poca gente fuera de Silicon Valley había oído hablar de Twitter, su co-fundador Evan Williams me dijo que todavía estaba tratando de descubrir qué era al observar de qué modo se lo utilizaba. Hoy el actual director ejecutivo, Jack Dorsey, hace lo mismo. A finales de año publicó: "¿Qué es lo más importante que quiere que Twitter mejore o cree en 2017?". Eso no es un liderazgo visionario exactamente, no comparado con lo que hemos visto de Mark Zuckerberg en Facebook o Larry Page en Google. Twitter siempre ha estado más a la deriva que otra cosa, básicamente un accidente que se volvió moda.