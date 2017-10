El ministro de Exteriores español aseguró que en Cataluña no habrá un referéndum sino un "simulacro"

"No hay locales para votar, no hay papeletas, no hay autoridades para comprobar la autenticidad de los resultados", afirmó Alfonso Dastis. Además subrayó que las autoridades españolas harán "todo lo que sea posible" para asegurar que la jornada se desarrolla de forma "pacífica"