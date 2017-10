Otro punto de incertidumbre es qué pasaría con la Unión Europea (UE). Al menos en un primer momento, no podría ser parte, ya que para eso tendría que haber firmado tratados de adhesión y ser aceptada por el resto de los miembros, algo que Cataluña no ha hecho. El ex presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, lo explicó muy claramente en 2014: "Cuando una parte del territorio de un Estado miembro dejara de pertenecer al Estado en cuestión, por ejemplo porque se convirtiera en un país independiente, los tratados cesarían de aplicarse en ese territorio".