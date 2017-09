Como otros estados de la ex RDA, Sajonia mantiene niveles de riqueza y empleo inferiores a sus vecinos del oeste, y sus ciudadanos se han sentido postergados en la primera economía de Europa. En particular la tasa de desempleo es del 7,6%, por sobre el promedio nacional de 6,3% pero debajo del 8,5% de Alemania del Este, y su PBI per capita está cerca de los 27.000 dólares, cuando la media en todo el país es superior a los 41.000 dólares (26.000 para Alemania del Este), según datos de la Comisión Europea.