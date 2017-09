El ínfimo presupuesto y los intentos por silenciar a la CDH no son una novedad para el régimen de Duterte. El vocero de la Cámara, Pantaleon Alvarez, opinó en uno de los debates que el órgano, creado por la Constitución de 1987, no debería recibir ni una moneda para su presupuesto, evitando así su funcionamiento, ya que no puede ser abolida, como había sugerido el mandatario en un discurso. Posteriormente, Alvarez aceptó entregar la exigua suma. "No están haciendo su trabajo, que es proteger los derechos de todos los filipinos", comentó.