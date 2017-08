El político laboralista dio detalles de lo ocurrido en el seno de los Windosr en aquellas trágicas horas: "Hubo una expresión de dolor que nunca había visto en Inglaterra: no somos un pueblo emocional. Era algo que parecía sacado de la Edad Media. Miles y miles de personas llorando. Recuerdo que llamé por teléfono al secretario privado de la Reina, y le dije: 'Mira, si no baja (la Reina Isabel II estaba de vacaciones en el castillo de Balmoral, en Escocia) y si la bandera real no se pone a media asta, en una semana tendremos una república'".