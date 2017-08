No se puede perder de vista que Macron ganó las elecciones en segunda vuelta, compitiendo contra rivales muy impopulares. Eso le facilitó el camino a la presidencia. "Todo en Macron es raro, no se lo puede analizar con los mismos parámetros que a otros presidentes. Él generaba entusiasmo en un contexto en el que estaban Marine Le Pen, François Fillon con sus escándalos, y Jean-Luc Mélenchon, que era visto con mucho resquemor por una parte de la sociedad. En ese escenario se generó algo que no tenía tanto que ver con él en sí, sino con lo que tenía en frente", dijo a Infobae el filósofo Leonardo Orlando, doctorando del Instituto de Estudios Políticos de París.