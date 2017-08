Un exabrupto que encontró su respuesta en las palabras del premio Nobel de la Paz indio Kailash Satyarthi. "Protege a la víctima, no al violador. Nombra y avergüenza al violador, no a la víctima. Seamos verdaderos indios por nuestras hijas y no por los violadores", escribió este viernes Satyarthi.