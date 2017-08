Otra idea que hay que descartar cuanto antes es la aceptación del terrorismo como un fenómeno natural. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, es un buen representante de esa forma de pensar cuando afirma que "el terrorismo es un fenómeno de las grandes ciudades". Pero lo cierto es que no lo es. En consecuencia, no se puede equiparar a los muertos por rayos o picaduras de mosquitos por una simple razón: el terrorismo está realizado por seres humanos que así lo quieren motivados religiosamente. Y a diferencia de las caídas mortales en las bañeras, el terrorismo islámico se plantea objetivos y arbitra los medios para lograrlos. No hay nada de locura o irracionalidad. Precisamente por eso sí se puede combatir.