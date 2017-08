Se levantaron ayer por la mañana. Probablemente rezaron a los suyos. Pero no es un Dios bueno, es un Dios de muerte. Y no me refiero al Dios de los musulmanes, que evidentemente es un Dios bueno, como todos los dioses. Me refiero a la interpretación malvada de un Dios perverso que hace el yihadismo.