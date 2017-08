Padre nuestro, no tenemos nada que envidiar en el mundo.

Nuestra casa está dentro del acojo del Partido de los Trabajadores.

Somos todos hermanos y hermanas.

Incluso si un mar de fuego se aproxima a nosotros, dulces niños no tienen nada que temer,

Nuestro padre está aquí.

No tenemos nada que envidiar en este mundo.