"No es un buen lugar para encontrar una serpiente", escribieron. "Un habitante de Little Mountain estaba pasando la aspiradora en su casa cuando vio lo que creyó ser un joven ejemplar de Serpiente Marrón en el cuarto de los bebés! Mientras vigilaba la serpiente nos llamó y yo rápidamente me dirigí allí. La culpable es efectivamente una serpiente moderadamente venenosa llamado Demansia. ¿Pueden encontrarlo en esta foto?".