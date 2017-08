No obstante, si bien el envejecimiento no parece reversible, podría estabilizarse si se lograra mantener la tasa de fecundidad en el nivel de reemplazo. Eso no sería imposible. Pinto Aguirre destacó, por caso, la importancia de "proveer incentivos a las parejas para aumentar los embarazos deseados a través de transferencias monetarias por cada hijo nacido en la pareja".