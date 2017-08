Mientras tanto, el gobernador Eddie Baza Calvo habló con CNN en el Museo de Guam, donde cobra una actualidad inquietante una muestra sobre la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. "No hay pánico", dijo Calvo. "No intento ignorarlo ni restarle importancia. Comprendemos las amenazas, pero a la vez no queremos poner a nadie en pánico, y no queremos sacar conclusiones en base a retórica". Kim, dijo, ha amenazado la isla desde 2013.