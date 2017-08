La disputa con Grecia por el nombre "Macedonia" continúa al día de hoy y, en ese contexto, el delirio monumental en Skopje no aporta nada para resolverla. Que el monumento a Alejandro Magno sea tan sólo un "Guerrero Ecuestre" es como quien tira una piedra y esconde la mano. Es nuestro, pero no es él. Probablemente fue algo exagerada la presión internacional que ejerció Grecia sobre el pequeño país apenas independizad: le impuso un bloqueo económico y le obligó a modificar su bandera y Constitución Nacional. Pero la idea de tomar por héroe propio a alguien que evidentemente no tiene relación con la moderna y mayoritariamente eslava República de Macedonia, es ridículo. Tan ridículo que el gobierno necesitó para argumentar más de 700 millones de euros. Y no ha bastado para convencer a nadie. Aún así seguramente los aficionados de Madrid y Manchester disfruten esta semana de tomarse muchas fotos frente a las estatuas de la disparatada capital. Pero atención, con cuidado de que no lo tomen a Cristiano Ronaldo por nuevo héroe macedonio y termine como el próximo monumento ecuestre. A esta altura, no parece tan descabellado.