"Nunca había oído hablar en este país de ningún otro grupo religioso al que se le negara un lugar de culto sólo porque puede ser blanco potencial de extremistas islámicos. Es un día muy triste para Australia y para nosotros, al negársele a una comunidad establecida por años aquí una casa de culto que necesita, no se nos permite terminar de construirla por temor a que otros puedan sentirse ofendidos y representen una amenaza. Esto simplemente muestra cómo todos estamos perdiendo nuestras libertades. Aquellos que quieren que tengamos miedo están ganando, el juicio mal concebido como su errónea sentencia representa un precedente peligroso, y de no rever eso, todos estamos en peligro, no solamente los judíos", dijo Ulman.