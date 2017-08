"En marzo de 2017 descubrí a mi marido abusando sexualmente de mí. Desde ese día, mi vida y la de nuestro hijos se ha dado vuelta de manera que no sé cómo terminará. Nunca pensé que sería capaz de hacer lo que hizo. Me engañó por completo, no quiero verlo nunca más", dijo la mujer en un comunicado.