A diferencia de los apostadores, Ding y su compañero, Gao Shuhua, no estaban allí para ganar. Después de todo, lo más importante para lavar dinero no es ganar, sino intercambiar millones de dólares por fichas que luego pueden intercambiarse por dinero no rastreable al final de la jornada. Por eso, ambos apostaban tanto a favor de la banca y de los demás jugadores para alcanzar un balance entre sus ganancias y pérdidas.