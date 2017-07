Durante dos años, nadie podrá retirarles ese ingreso ni les exigirán nada a cambio. Podrán hacer lo que deseen. La otra gran diferencia con el seguro es que, en caso de que consigan trabajo, no sólo no dejarán de cobrarlo, sino que se les sumará al sueldo. Cumplido el período de prueba, se estudiará a fondo qué pasó con esas 2.000 personas, comparando sus experiencias con las de una muestra aleatoria de desempleados que no recibieron el beneficio. Uno de los ejes es evaluar qué proporción de cada grupo consiguió trabajo o inició algún emprendimiento.