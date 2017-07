Mlauzi, en tanto, intentó una defensa que no fue atendida por el juez Ncube: "Él siempre camina cerca mío mientras me baño y dice que es inalterable porque es un hombre de Dios. Sólo quería que viera que podía excitarse. No quería ejecutar toda la violación. Quería que él viera que no era especial y que no era inmune a la excitación sexual. Cuando lo toqué, inmediatamente se excitó. Y eso era lo que todas queríamos ver".