El tiempo juntos continuó y los encuentros fueron cada vez más recurrentes, aunque sin que sucediera nada. "Estábamos con un grupo en Marbella y Adnan aún no había llegado. Una noche me despertó, me tomó de la mano y me llevó a su suite. Empezamos a hablar y de repente preguntó: '¿Te gustaría un baño de espuma?'. Me metí a la bañera, él se sentó en el borde y charlamos. Luego fuimos a su recámara y para entonces yo quería besarlo. Pero dijo: 'No puedo besarte hasta que aceptes un contrato'. No entendía de qué estaba hablando. Me explicó: 'Yo no me caso de la manera tradicional'. Se comparó con la realeza en Arabia Saudita y otros hombres poderosos que tienen permitido tener tres esposas legales y 11 esposas de placer. 'Me gustaría que fueras mi esposa de placer. Hagamos un contrato de 5 años. Yo me encargaré de ti, me podrás contactar en cualquier momento, si quieres verme enviaré el avión. Podrás salir con otros hombres…', así me propuso matrimonio de placer. A mí no me importaba todo eso. Yo quería ser independiente… y quería besarlo".