Y en campos de concentración como el de Yodok, ubicado en una zona montañosa a 110 kilómetros de la sede del poder que hoy encarna Kim Jong-un, el rito de la ejecución se completa con la lapidación post-mortem, según detalló Kang Chol-hwan en The Aquariums of Pyongyang (Los acuarios de Pyongyang). Kang tenía nueve años cuando lo enviaron allí con su familia, para que tres generaciones pagasen la culpa de su abuelo —al que no volvió a ver— acusado de espiar para Japón.