Algunos expertos en la geopolítica de la península son muy pesimistas respecto del futuro de este conflicto. "Para ser honesto, creo que ya no hay mucho por hacer, y que cualquier cambio llegaría demasiado tarde", dijo Cotton, con resignación. "Lo único que le falta a Corea del Norte es desarrollar un misil capaz de atacar Washington. No están muy lejos de conseguirlo y no hay mucho que podamos hacer para impedirlo. Lo único a lo que podemos aspirar es a contenerlos lo más posible, trabajando con nuestros aliados en la región para aislarlos. Aunque por completo no se podrá porque el 80% de su comercio es con China".