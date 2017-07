Rajabbi Khurshed de tan solo 18 años no estaba segura de que no sería feliz junto al hombre con el cual la obligaron a casarse. Quería pensar que podría formar una familia, pese a que Zafar Pirov tenía 24 años y era un rudo de Charbogh, Tajikistan. Nunca se conocieron hasta el momento en que debían dar el "sí". Sin embargo, no tuvo más alternativa que acceder a los deseos patriarcales y a ser paciente.