El Vaticano acusó a dos ex funcionarios de utilizar fondos para arreglar la residencia del ex secretario de Estado

El ex director Giuseppe Profiti y el ex tesorero Massimo Spina se presentarán ante los tribunales el martes por haber usando 422.000 euros en restaurar el departamento de Tarcisio Bertone, ex secretario de Estado durante el papado de Benedicto XVI. El papa Francisco lo relevó poco después de asumir su cargo