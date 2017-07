A pesar de la sorpresa que causó a mucha gente ver a un elefante nadando a tanta distancia de la costa, los expertos dicen que no es tan extraño. "Los elefantes asiáticos son muy buenos nadadores. No es raro que se alejen hasta 15 kilómetros de la orilla", contó Avinash Krishnan, del grupo conservacionista A Rocha, consultado por The Guardian.