Ex director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), consideró que el concepto de Destrucción Mutua Asegurada, bajo el cual Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron una guerra a gran escala, no es un lente adecuado para evaluar las decisiones de las autoridades norcoreanas. "Esto no se aplica porque Corea del Norte no participa de una lógica de diálogo disuasivo. Ellos lo que han dicho, al menos desde la retórica, es de una lógica de destrucción del enemigo, no de disuasión. Ellos tienen el arma nuclear diciendo que la van a utilizar si se sienten amenazados. No es, en este sentido, un factor de estabilidad regional sino que es un elemento de autodefensa o de agresión", explicó, en entrevista con Infobae.