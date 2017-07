En términos generales, si bien islam no hay uno solo, en su oferta de variantes religiosas aún queda por institucionalizarse una rama de claro corte liberal, como sí ocurre en las otras religiones monoteístas. Más allá de la discrepancia entre un islam moderado (wasatiyyah) y otro riguroso, lo cierto es que en la escena islámica no existe una orientación reformista de la estirpe occidental, al menos no en el sentido existente en el judaísmo y el cristianismo. Me refiero a la inexistencia de un islam que, gozando de amplia aceptación transfronteriza entre los fieles, sea cauto a la hora de condenar vicios, dispuesto a supeditar la sharia a la ley secular del Estado.