Tanto revuelo causó que sus hobby la llevó a la portada de Interviú. "Mi intención no era la de romper estigmas, pero parece que lo he hecho. Mis características físicas llaman la atención, siempre me he sentido observada, tanto por mis compañeros como por la gente en general. Y no es que me guste que me miren, pero no me gusta ser normal, me parece muy aburrido. En la vida busco cosas que realmente me hacen feliz, por eso a veces tomo este tipo de decisiones. Aunque no sea políticamente correcto es necesario hacer lo que uno quiere", explica Castells sobre su decisión de protagonizar la polémica portada.