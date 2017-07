En el año 2015, el entonces primer ministro británico, el conservador David Cameron, ordenó un informe sobre la existencia y la influencia de las organizaciones yihadistas, pero aún no ha quedado completado. El gobierno ha sido acusado de no revelar el documento para no incomodar la estrecha relación que mantiene con Arabia Saudita. La primera ministra británica, Theresa May, ha defendido los vínculos como importantes para la seguridad y el comercio del Reino Unido.