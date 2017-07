El sistema de prisión política no es algo desconocido, pero Corea del Norte se diferencia de otros países a lo largo de la historia porque la detención no le sucede sólo al disidente, sino a familias enteras y a lo largo de tres generaciones, por lo cual hay gente que nace en un campo de detención. Es el caso de Shin Dong-hyuk, quien contó su historia al periodista Blaine Harden para el libro Escape From Camp 14.