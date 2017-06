"No jump" (no saltar) le había dicho el instructor que estaba chequeando los arneses de seguridad que la sujetaban. Sin embargo, Mol escuchó "now jump" (salta ahora). Y se arrojó al vacío. Aún no estaba atada apropiadamente y murió. El dueño de la compañía de bungee jumping enfrenta ahora cargos por homicidio negligente. La compañía, por su parte, culpó a la joven holandesa por saltar antes de que se le diera el visto bueno para hacerlo.