Engellau agregó que "el gobierno no parece entender que ha perdido el control". Hay un punto en el que ya no se puede detener el desarrollo de una situación. No sé si Suecia ha llegado a ese punto por las consecuencias de la inmigración descontrolada, pero me temo que estamos ante un momento de desenlace trágico. El momento es tan grave que incluso si tomáramos una acción clara y poderosa que incluya detener la inmigración y la política del multiculturalismo, no sé si podríamos salvar a Suecia".