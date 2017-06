"Me desmayé. Cuando ese bastardo me compró, yo tenía 14 años. No sabía nada. Él comenzó a sacarme la ropa. Ese monstruo de mediana edad. ¿Sabes qué ocurrió ese día? Comencé a llorar porque tenía miedo. Luego su madre y su hermana entraron a la habitación, esas brujas. Me sujetaron los brazos y las piernas y me quitaron la bombacha", contó la niña entre lágrimas.