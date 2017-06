Al llegar, y antes de prepararse unas deliciosas pastas, ambos hermanos se pusieron frente a la pantalla de su ordenador. "Tu madre va a morir", fue lo primero que escucharon cuando pudieron contactarse. Jacquie, la protagonista de la historia, estaba a su lado. Sin hablar. Si bien desde hacía dos años estaba enferma, había sido diagnosticada con la Enfermedad de Pick hacía pocos días. "No se preocupen. Creo que Dios me va a curar. De verdad, no se preocupen". Esa fueron las únicas palabras que salieron de la boca de la mujer, sentada en la madrugada canadiense junto a su esposo. Era enero de 2007. Jacquie tenía 50 años. Hacía dos que peleaba contra los síntomas.