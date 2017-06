El 23 de marzo de 2013, fue encontrado muerto en el baño de la casa de su ex esposa –debido a su crisis financiera tuvo que abandonar su lujosa mansión de Wentworth Park- con una bufanda en su cuello. La policía declaró que se había suicidado y dio por cerrado el caso. Sin embargo, esa hipótesis no convenció a su hija Elizaveta ni a su guardaespaldas por seis años, Avi Navama, el ex agente del Mossad que lo encontró muerto aquella tarde de marzo. En su entorno de ex socios, algunos creían que la teoría de que se había suicidado era muy probable, luego de la depresión en la que se vio inmersio. Otros, en cambio, apuntaron contra las altas esferas del Kremlin. Como su amigo cercano Lord Bell, quien enfatizó que todo aquel que "moleste a Putin, desaparece".