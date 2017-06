Llegó a Alemania después de pasar por el kurdistán iraquí, donde no la pudieron atender médicamente. "El doctor Mirza Dinnayi (ex asesor del presidente iraquí Yalal Talabani, y fundador de la ONG Ezidi House) me llevó a Alemania. Allí me operaron de los dos ojos, y uno me lo pudieron salvar. Cada mes tengo que ir al hospital, y someterme a operaciones porque mi cara todavía no está bien", explicó.