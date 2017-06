"Es un problema que no le veo solución, puede pasar en cualquier lugar y en cualquier momento y no veo a nadie que trabaje con las políticas correctas para frenarlos. Yo lo veo como algo normal aquí. Cada día que voy a trabajar pienso, aunque sea un segundo, que no me toque a mí. Y sigo con mi vida", le relató a Infobae Phillipe, un hombre de unos 50 años, con una camisa bien arreglada, que luego desataría su bronca contra un linyera presente en la escena, al que catalogó como "la vergüenza de este país".