El mes pasado, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, que cumple las funciones de banco central en la rocosa isla, reguló las tasas de interés para que los precios no continuaran con su expansión. Pero no logró detener el avance. "El riesgo de sobrecalentar el mercado de propiedades continúa creciendo", señaló Norman Chan, jefe ejecutivo de la entidad, según consignó The New York Times.