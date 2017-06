Otra niña que consiguió sobrevivir, Susana, también de 17, aseguró al periódico español que se negó a convertirse en "concubina" de un miliciano de la secta yihadista: "Fui violada cada noche por hombres diferentes durante ocho meses. Hasta que me eligieron para una misión de suicidio en la ciudad de Kukara. Aunque me prepararon, nunca quise hacerlo. Cuando vi a los soldados en un 'checkpoint' a los que tenía que dirigirme, les grité que llevaba algo rodeando mi pecho. Me subí la vestimenta para que pudieran verlo y comencé a llorar". Los militares desactivaron su bomba y entró en el programa de recuperación psicológica para este tipo de víctimas, que dura tres meses.