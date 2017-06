"La lección que los sobrevivientes sacaron de esta experiencia fue la independencia: no la independencia de la ideología Juche [el credo de la familia Kim, que alude a la autodeterminación], sino la independencia mediante el capitalismo del vale todo", según el libro de los ex corresponsales de The Economist y Reuters en Seúl. Allí hablaron con exiliados que habían conseguido asilo en Corea del Sur y también, de manera clandestina, con personas que permanecen en Corea del Norte y pidieron la reserva de su identidad.