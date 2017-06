"Como la bruma contaminada que cubre nuestro país, vemos una corrupción sin límites, niños que se quedan solos, disputas médicas y demás", escribió un columnista en el Chengdu Economic Daily. "En los últimos 10 años, ¿ha mejorado o empeorado la moral de nuestra sociedad? ¿Y nuestro futuro, confían en él? No me pregunten a mí, porque yo no".