A pesar que los atacantes, al menos siete, cargaban armamento automático y cinturones con explosivos, el número de muertos fue relativamente bajo, comparado a otros ataques del mismo tipo. Se quedaron sin munición en sus fusiles AK-47 rápidamente y cambiaron a pistolas. Los cinturones explosivos fueron utilizados contra policías y guardias que se encontraban aislados pero no en los lugares donde hubiera una aglomeración de civiles. Una situación con rehenes que extendería el evento y en la que habría una negociación con las autoridades no se materializó, no está claro si los terroristas tenían la intención de capturar rehenes. No llegaron al anfiteatro Majlis (parlamento) donde los miembros del parlamento continuaban sus debates. Un terrorista en el parlamento se expuso de manera ingenua en una ventana mientras disparaba a guardias que se encontraban abajo. La policía iraní arrestó a seis sospechosos (probablemente por fuera de los ataques), un hecho que permitirá a las autoridades investigar a fondo la trama.