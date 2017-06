El comandante de las fuerzas terrestres iraníes, el general Ahmad Reza Pourdastan, dijo en abril de 2016 que el ISIS no era una fuerza lo suficientemente numerosa como para amenazar a Irán. Khalid Azizi, el secretario general del rebelde Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI) estuvo de acuerdo: "las células durmientes del Daesh no están activas en el territorio iraní y no son una amenaza para las fronteras de Irán, no necesariamente porque Irán sea tan fuerte, sino porque los planes del ISIS están ahora enfocados a objetivos en Irak y Siria."